Tienermeisje dringt school binnen in Amerikaanse Nashville en schiet zes mensen dood, onder wie drie kinderen

Josef Fritzl (87) schrijft ‘schandaal­boek’ in gevangenis: “Ik ben in werkelijk­heid een goed mens”

In 2008 beheerste zijn naam dagenlang de krantenkoppen in de hele wereld. Toen kwam aan het licht dat Jozef Fritzl zijn dochter Elisabeth 24 jaar als seksslavin gevangen had gehouden in een kelder en zeven kinderen bij haar had verwekt. Nu melden Oostenrijkse media dat de veroordeelde misbruiker een boek heeft geschreven in de gevangenis.