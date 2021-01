Tiener schiet pasgeboren baby dood in Wisconsin

Amper volk op protestac­tie voor Trump aan hoofdkan­toor Twitter in San Francisco

12 januari De opkomst om te protesteren ten voordele van Donald Trump aan de hoofdkantoren van Twitter in San Francisco was erg laag. The Verge spreekt van amper één Trumpaanhanger, ABC 7 van twee. In elk geval waren er blijkbaar meer agenten aanwezig dan demonstranten. Er werden ook twee tegenprotesteerders geteld.