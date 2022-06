Tiener omgekomen en meerdere mensen neergeschoten tijdens straatfeest in Washington

Ergste ju­ni-hittegolf sinds 1950 in Spanje: al 25.000 hectare in de as door bosbranden

Spanje beleeft de ergste juni-hittegolf sinds 1950 met temperaturen van plaatselijk meer dan 44 graden. In de steden zochten de mensen naar verkoeling in fonteinen, ijssalons en winkelcentra met airconditioning. Al in de vroege voormiddag zaten de stranden vol. Een grote bosbrand in het noordwesten van Spanje legde al circa 25.000 hectare in de as.

18 juni