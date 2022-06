Tiener omgekomen en meerdere mensen neergeschoten op muziekfestival in Washington

De politie vertelde aan WTOP-TV dat er naar verluidt "meerdere mensen" waren neergeschoten in de buurt van de kruising van 14th en U Streets in het noordwesten van DC. De zender hoorde voor het eerst van de schietpartij iets over 20 uur lokale tijd, in een gebied in de buurt van het Moechella festival. Dat festival vindt jaarlijks plaats op Juneteenth, een Amerikaanse nationale feestdag die de bevrijding van de slaven in de Verenigde Staten herdenkt.