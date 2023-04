Tiener na twintig uur levend uit zee in Portugal gered

De uitgeputte en zwaar onderkoelde jonge vrouw werd per helikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar stelt het naar omstandigheden goed. "We vonden haar in een ernstig onderkoelde toestand. Ze droeg alleen een bikini en moest de hele nacht op de plank blijven", zegt Afonso Martins, de havenkapitein van Vila Real de Santo António.

Erica verdween zaterdag tijdens het paddle boarden ter hoogte van de grens met Spanje door een strakke wind. Haar vader was nog in het water gesprongen om haar te helpen, maar door de hevige wind was zijn actie weinig succesvol. De jonge vrouw kon, ondanks de wind, toch op haar board blijven staan.

"Wonder in de Algarve" kopte de krant Jornal de Noticias vanochtend. Horácio Guerreiro, de woordvoerder van het Universitair Ziekenhuis in Faro, waar de jonge vrouw werd behandeld, zei dat ook in het ziekenhuis "iedereen verrast was". "Je hebt een groot overlevingsinstinct nodig, zelfbeheersing om niet in paniek te raken. Dit meisje is een held."