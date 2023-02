Tiener met zwaar strafblad schiet uren na eerste moord ook tv-journalist en meisje (9) dood in Florida

Poetin eert Russische soldaten tijdens groot patriot­tisch concert in Moskou: “Trots op glorieuze verdedi­gers van het vaderland in Oekraïne”

De Russische president Vladimir Poetin heeft de Russische soldaten die in Oekraïne strijden, eer betuigd tijdens een speech in de marge van een groots patriottisch concert in het Loezjniki-stadion in Moskou. “De soldaten vechten heldhaftig, moedig en dapper. We zijn trots op hen”, klonk het.