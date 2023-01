Tiener maakt spectaculaire noodlanding met vliegtuig op Route 66: “Blijf kalm, denk aan je training”

De bekendste afgelegen autoweg van de VS, de Route 66, werd deze week plots even een landingsbaan. De 18-jarige Brock Peters die nog maar net zijn vliegbewijs behaalde, gaf zijn oma en twee neven een vlucht cadeau voor nieuwjaar. Een leuk geschenk, was het niet dat de motor van het vliegtuig het liet afweten terwijl het toestel meer dan anderhalve kilometer in de lucht hing. De tiener slaagde er wonder boven wonder in om het vliegtuig aan de grond te zetten.

Nadat de jonge Peters het gehuurde vliegtuig, een eenmotorige Piper PA-28, op kruishoogte had gebracht, hoorde hij een knal. Peters, die er altijd al van droomde om piloot te worden, wist meteen na de motorpech dat hij nog maar enkele minuten had om een noodlanding te maken. Achteraan het vliegtuig kon hij zijn grootmoeder horen huilen, maar hij probeerde hier niet op in te gaan. “Ik was volledig gefocust op het vliegtuig”, vertelt hij. “Het was alleen ik, en het vliegtuig. Ik moest en zou iedereen veilig beneden kreeg.”

De noodlanding van de tiener vond plaats op een rustig stuk van een van de legendarische Route 66. Toen hij de noodlanding inzette zag hij eerst overal velden, maar omdat hij uit de buurt kwam, wist hij “dat er overal rotsen en bomen in deze velden zijn”. “Als ik daar land, raken we ernstig gewond en wordt het vliegtuig volledig vernield”, dacht hij. Zijn beste kans was de weg onder hen. “Ik zag mijn landingspunt in het midden van de Old Route 66”. Er was een heuvel voor hem, en een bocht in de weg ervoor: hij moest beide ontwijken.

“Goddelijke interventie”

Er kwam een auto op de weg naar hem toe, herinnerde hij zich, maar die ging van de weg af en uit de weg voor het dalende vliegtuig. Een andere auto die in dezelfde richting reed, was veilig buiten bereik. Hij realiseerde zich ook pas later dat er kriskras telefoondraden over de snelweg liepen. Zijn vliegtuigje is daar op de een of andere manier tussen geglipt zonder dat hij het in de gaten had. “Eerlijk gezegd zag ik ze niet. Ik denk dat het goddelijke interventie was om die draden van me weg te halen”, vertelt hij.

Toen hij de wielen voelde landen, haalde hij opgelucht adem. “Het enige wat ik op dat moment hoefde te doen was afremmen”, voegde hij eraan toe. “De landing was net zo soepel als elke andere landing.” Peters zei dat zijn boodschap aan anderen simpel is: “Blijf kalm, denk aan je training en vertrouw op God.”

Geschokt

Tijdens de noodlanding praatte hij niet met zijn passagiers en vertelde enkel dat ze moesten landen. Zijn twee neven, die in de 30 zijn, en zijn 77-jarige grootmoeder bleven allemaal geschokt achter, maar ongedeerd. Ook de Federal Aviation Administration (FAA), die de noodlanding registreerde, vermeldde geen verwondingen voor de piloot en drie passagiers.

Na de landing belde Peters meteen het noodnummer 911 en niet veel later arriveerde er een brandweerwagen die hielp het vliegtuig verder van de weg te halen. Peters vertelt ook nog dat de crisis hem alleen maar meer heeft aangemoedigd om een professionele piloot te worden. “Het was een goede leerervaring voor mij”, besluit hij.

