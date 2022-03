Tiener die vliegroutes van multimiljardairs Musk en Bezos deelt op Twitter richt zijn pijlen op Russische oligarchen

Wie is Jack Sweeney, de tiener die vliegrou­tes van multimil­jar­dairs blootlegt?

Jack Sweeney is amper negentien, maar heeft tonnen ambitie én ondernemerszin. Hij haalde het wereldnieuws door via een Twitteraccount elke beweging van Elon Musks privéjet bloot te leggen. Musk ging niet in op Jacks voorstel om in ruil voor 50.000 dollar of een stageplaats bij Tesla zijn account te deactiveren. Intussen volgt Jack ook de privévliegtuigen van Microsoft-oprichter Bill Gates, Amazon-baas Jeff Bezos en rapper Drake en heeft hij nog tientallen andere beroemde rijken in zijn mouw. Wat bezielt een nerdy tiener om de groten der aarde in hun hemd te zetten?

2 februari