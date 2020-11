Tiener die jongetje van Londens museum gooide in beroep om straf niet in cel maar in ziekenhuis uit te zitten

De Britse tiener Jonty Bravery (19) wil zijn straf niet in de gevangenis maar in het ziekenhuis uitzitten. Hij tekent daarvoor beroep aan. Bravery gooide begin augustus vorig jaar een Frans jongetje van zes van de tiende verdieping van het beroemde Londense museum Tate Modern. Bravery, die zware mentale stoornissen heeft, bekende de moordpoging en kreeg levenslang met een minimum van vijftien jaar cel.

De 19-jarige Jonty Bravery zit momenteel vast in de gevangenis van Belmarsh. Hij kreeg in juni levenslang met een minimum van vijftien jaar voor de moordpoging op het Franse jongetje. Gisteren verscheen hij via videocall voor de rechter. Hij tekende beroep aan tegen zijn gevangenisstraf. Hij wil die jaren liever in de zwaar beveiligde psychiatrische afdeling van het Broadmoor-ziekenhuis in Crowthorne doorbrengen dan in de cel. De hoorzitting in beroep zal op 7 december plaatsvinden.

Momenteel loopt er ook nog een ander proces tegen Bravery. De tiener zou op 29 januari twee verpleegsters geslagen hebben in Broadmoor Hospital, waar hij toen in voorarrest zat voor de moordpoging in Tate Modern. In de zaak van de verpleegsters moet hij op 18 december voorkomen. Hij ontkent die feiten.

Wat hij wel bekende, is de moordpoging op de Franse jongen. Op 4 augustus vorig jaar greep Jonty Bravery op het uitkijkplatform van de tiende verdieping van Tate Modern in Londen plots het ventje van zes vast en smeet hem dertig meter naar beneden. De val van het slachtoffer werd deels gebroken en hij kwam op het dak van de vijfde verdieping terecht. Hij was er heel erg aan toe. Hij overleefde als bij wonder de moordpoging, maar had een hersenbloeding en breuken in zijn rug, romp, benen, voeten, handen en armen. De toen 17-jarige Bravery grijnsde na zijn afschuwelijke daad en zei: “Ja, ik ben zot... Dat is niet mijn schuld, maar die van de maatschappelijke diensten”.

Nooit vrij

Bravery had de moordpoging naar eigen zeggen weken op voorhand gepland. Hij wou ermee “in het nieuws komen”. Hij keek een kwartier rond in het Londense museum, op zoek naar mogelijke slachtoffers. Hij merkte de Franse jongen op, die maar even voor zijn ouders uitliep, en gooide hem naar beneden.

De rechter oordeelde dat er maar “weinig uitzicht op rehabilitatie” was voor Bravery en besloot een levenslange gevangenisstraf op te leggen in plaats van hem te laten opnemen op een gesloten afdeling van het ziekenhuis. Ze argumenteerde dat de dader ook binnen de gevangenismuren psychisch behandeld kon worden. Ze stuurde Bravery voor minstens vijftien jaar naar de cel, maar waarschuwde hem ervoor dat hij “misschien nooit zou vrijkomen” omdat hij mogelijk een blijvend gevaar voor de maatschappij vormt.