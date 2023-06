Tiener (19) die omkwam bij duik naar Titanic was eigenlijk "doodsbang" maar deed het voor zijn vader

De tiener die samen met zijn vader in de geïmplodeerde onderzeeër Titan zat, keek er helemaal niet naar uit om de expeditie naar het wrak van de Titanic te maken. Dat heeft zijn tante gezegd aan de Amerikaanse nieuwszender NBC News. Suleman Dawood (19) zou “doodsbang” geweest zijn om te vertrekken, vertelt ze vanuit haar woning in Amsterdam.

Azmeh Dawood is de oudere zus van de omgekomen zakenman Shahzada Dawood. Vader en zoon behoorden tot een van de rijkste families van Pakistan en hadden de Britse nationaliteit.

“Suleman (die aan de Business School van de universiteit van Glasgow studeerde, red.) had het gevoel dat het niet oké was en was niet erg op zijn gemak over de trip”, vertelt zijn tante. Hij was zelfs “doodsbang”, maar deed het toch bij wijze van cadeau voor Vaderdag. “Het was een ervaring om de banden met zijn vader aan te halen. Het avontuur van hun leven. Zijn vader wilde het doen en zo was Sule: hij deed alles voor iedereen.”

Legende

Volgens Azmeh was haar broer al van jongs af gefascineerd door de Titanic. Als kind keek hij voortdurend naar ‘A Night to Remember’ uit 1958, een Brits drama over het zinken van het legendarische schip. Shahzada bezocht ook graag tentoonstellingen waar wrakstukken en artefacten van de Titanic te zien waren.

Zijn zus was dan ook niet verbaasd toen ze hoorde dat hij tickets had gekocht voor de expeditie van OceanGate. “Het was zijn grootste wens, droom, alles”, zegt ze. “Shahzada vervulde zijn droom op een ongelofelijke manier. Hij is nu een deel van de legende van de Titanic geworden. Op die manier was er niets mooiers.”

KIJK. Kustwacht bevestigt: brokstukken zijn van duikboot Titan

De afgelopen dagen waren de hel voor de vrouw. Ze volgde het nieuws over de Titan op de voet. “Ik geloof het nog altijd niet”, snikt ze. “Het is zo onwerkelijk. Het is alsof ik vastzit in een slechte film, waarin afgeteld wordt maar je weet niet waarnaartoe. Ik krijg bijna geen lucht als ik aan hen denk.”

Troost

Dat haar broer en neef niet hebben afgezien, is wel een troost. “Om eerlijk te zijn en hoe vreselijk het ook klinkt, de wetenschap dat ze er niets van geweten zullen hebben omdat het zo snel ging. Dat ze daar gewoon zaten en zich amuseerden en dan opeens boem. En het was voorbij. Dat mijn Sule geen pijn heeft gehad.”

Shahzada Dawood laat een vrouw Christine en een dochter Alina achter. Net voor de expeditie bracht het gezin een maand door in Canada.