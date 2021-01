Tiener (16) gedood en vier anderen gewond bij schietpartij in Bordeaux

Lichte aardschok in buurt van Aken

2 januari In Aken was er zaterdagochtend een lichte aardbeving. Ze werd om 7.36 uur tussen Aken en Roetgen opgemerkt, zo meldt de Geologische Dienst NRW op zijn website. De sterkte was 2,8 op de schaal van Richter. Schade aan gebouwen is niet te verwachten bij aardbevingen van deze omvang, zei het hoofd van de aardbevingsdienst, Klaus Lehmann. Zo’n beving komt in de Nederrijnbaai ongeveer één keer per jaar voor.