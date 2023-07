Tiener (13) doodgestoken op straat in Marseille

UPDATE IN BEELD. Vulkaan barst uit op schierei­land Reykjanes: opnieuw fonteinen van lava te zien in IJsland

Na duizenden aardbevingen in de afgelopen dagen is een vulkaanuitbarsting begonnen op het schiereiland Reykjanes. Nabij de hoofdstad komt lava in fonteinen naar boven via een scheur in de grond die minstens 200 meter lang is. Naast lava produceert de uitbarsting heel wat stoom, al lijkt hij niet heel krachtig te zijn. De luchthaven Keflavik zet zijn activiteit gewoon voort.