Tienduizenden sympathisanten van extreemrechts betogen tegen regering in Spanje

Seks zonder toestem­ming is nu verkrach­ting in Spanje

Het parlement in Madrid heeft een wetsvoorstel aangenomen waardoor uitdrukkelijke instemming nodig is voor seks. De zogenoemde 'alleen ja is ja'-wet zorgt ervoor dat verkrachting strafbaar wordt, ook als een slachtoffer zich niet verzet. Een van de aanleidingen voor de wet is een geruchtmakende groepsverkrachting uit 2016.

26 augustus