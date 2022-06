Tienduizenden Rohingya in Bangladesh eisen terugkeer naar Myanmar

“We willen niet in deze kampen blijven. Het is de hel om vluchteling te zijn. Het is genoeg geweest. Laat ons naar huis terugkeren”, zo luidde de oproep van één van de leiders, Sayed Ullah. De vluchtelingen eisen wel dat ze in Myanmar van burgerschapsrechten kunnen genieten en terugkeren naar hun dorpen in de deelstaat Rakhine, en niet in kampen voor interne vluchtelingen worden ondergebracht.

Acties

Bangladesh is beducht voor grootschalige protestacties van de Rohingya-vluchtelingen sinds een demonstratie in augustus 2019 meer dan 100.000 mensen op de been bracht. Ditmaal werden kleinere acties toegestaan. Volgens de politie en de organisatoren namen minstens duizend mensen deel in elk van de ongeveer dertig kampen waar momenteel vluchtelingen verblijven.

Genocide

Ongeveer 750.000 Rohingya vluchtten in 2017 naar buurland Bangladesh uit angst voor de dodelijke raids van het leger in Myanmar. In maart erkenden de Verenigde Staten voor het eerst dat de islamitische gemeenschap slachtoffer is geweest van een genocide.

Videogesprek

Vorige week hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van Bangladesh en Myanmar voor het eerst in bijna drie jaar een videogesprek met elkaar gehad. De repatriëring van de vluchtelingen was één van de gespreksonderwerpen.