Tienduizenden op illegale rave in Frankrijk: “We gaan ze niet wegsturen, ze zijn met teveel”

15.000 man. Drie dagen dansen. En niemand wist ervan. Hoe kan dat? Alles wat je moet weten over illegaal raven

Wat is dat, een rave? Hoe kan het dat er 15.000 man naartoe komt zonder dat iemand er op voorhand van wist? Hoe zit het met drank en drugs? En waarom is ingrijpen helemaal onmogelijk? Alle vragen over het illegale festival in Sint-Truiden beantwoord. Een flyer die ter plekke wordt verspreid, toont hoe minutieus alles is voorbereid.