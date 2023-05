Tienduizenden op illegale rave in Frankrijk: “We gaan ze niet wegsturen, ze zijn met te veel”

Update “Russische diamanten zijn niet voor altijd”: EU en VK gaan handel in Russische edelstenen beperken

De Europese Unie gaat “de handel in Russische diamanten beperken” in het kader van de sancties vanwege de Russische inval in Oekraïne. Dat heeft Europese Raadsvoorzitter Charles Michel vrijdag aangekondigd tijdens een persconferentie op de G7-top in het Japanse Hiroshima.Het Verenigd Koninkrijk gaat voor een heus importverbod. Er komen ook beperkingen op de export van goederen die “essentieel zijn voor Rusland op het slagveld”. Bedoeling is Russische financiering van de oorlog te bemoeilijken.