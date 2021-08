Tienduizenden Nederlanders protesteren tegen strenge coronamaatregelen in evenementensector

In diverse steden in Nederland hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen die de evenementensector hard treffen. Volgens de man die de actie ‘Unmute Us’ organiseerde, gaat het om 70.000 manifestanten. Betogers gingen de straat op in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Eindhoven en Nijmegen. Ze eisten dat evenementen vanaf 1 september weer met een volledige capaciteit mogen plaatsvinden.

In Amsterdam was het zo druk dat de stad mensen opriep niet meer naar het protest te komen. De organisatie zelf meldde gedurende de dag dat het ook te druk was in Utrecht en Rotterdam.

Festivalorganisatie ID&T is “ontzettend blij” met het grote aantal mensen dat aanwezig was bij de demonstraties. “We hopen dat de overheid heeft meegekeken en zich maandag beraadt over haar besluit tot nu toe. Nederland heeft laten zien dat de maat vol is, het kan niet langer zo”, zegt operationeel directeur Rosanne Janmaat.

“Willekeur is onacceptabel”

Volgens organisator Jasper Goossen van ‘Unmute Us’ was de opkomst veel hoger dan verwacht. “De willekeur van de besluitvorming is onacceptabel en maakt ons boos. Er zijn geen goede argumenten waarom er nu geen evenementen kunnen plaatsvinden. We hebben hele goede onderzoeken die dat bewijzen en daar is geen speld tussen te krijgen”, zei hij.

De Nederlandse premier Mark Rutte maakte onlangs op een persconferentie bekend dat discotheken en nachtclubs tot 1 november dicht moeten blijven. Meerdaagse evenementen gaan sowieso tot 20 september niet door. Kort na de mededeling van Rutte werd de demonstratie van de evenementensector aangekondigd.

