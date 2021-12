Tienduizenden mensen op straat in Barcelona tegen meer Spaans in Catalaanse scholen

De rechters oordeelden dat minstens 25 procent van het onderwijs in het Spaans georganiseerd moet worden in de autonome regio in het noordoosten van Spanje, die geleid wordt door een separatistische regering. Vandaag geven de meeste lagere scholen twee keer 45 minuten per week Spaans, de andere vakken worden in het Catalaans gegeven. Veel scholieren spreken echter buiten de school Spaans.