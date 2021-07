Tienduizenden mensen betogen in Frankrijk tegen coronapas en verplichte vaccinatie

VN-Comité tegen Foltering tikt België op vingers: buitenspo­rig geweld en vervallen gevangenis­sen

1:00 Het comité van de Verenigde Naties dat toekijkt op de naleving van het VN-Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende behandeling of bestraffing, is niet mals voor ons land. In een rapport verwijst de CAT (Committee Against Torture) onder meer naar “het veelvuldig voorkomen” van politiegeweld en de overbevolking in gevangenissen.