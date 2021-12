Tienduizenden inwoners uit Colorado op de vlucht voor hevige natuurbranden

Buitenland Hevige sneeuwstor­men en ijskoude temperatu­ren in westen van VS en Canada

In het westen van de Verenigde Staten zaten afgelopen weekend duizenden mensen zonder stroom door de hevige sneeuwbuien. Op sommige plaatsen in Californië viel op 24 uur tijd tot 76 centimeter sneeuw, waardoor heel wat wegen onbereikbaar waren. En ook in het westen van Canada is het extreem koud.

27 december