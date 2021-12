Tienduizenden inwoners uit Colorado op de vlucht voor hevige bosbranden

Agent Capitool boos om uitspraken ex-vicepresi­dent Mike Pence: “We deden alles om te vermijden dat hij opgehangen zou worden”

In een interview met een religieuze televisiezender omschreef voormalig Amerikaans vicepresident Mike Pence de bestorming van het Capitool eerder deze maand als slechts “één tragische dag in januari”, die volgens hem de aandacht niet mag afleiden van de Republikeinse agenda. Die minimalisering is een “schande” en “zielig”, reageert Aquilino Gonell, een agent van de Capitoolpolitie. “Die ene dag in januari kostte me bijna het leven.”

30 december