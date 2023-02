Tienduizenden huizen in Nieuw-Zeeland zonder stroom door cycloon Gabrielle

UPDATE Toenemende agressie in Turkije door gebrek aan water en levensmid­de­len: veilig­heids­ri­si­co voor Belgische hulpverle­ners “onder controle”

Het veiligheidsrisico voor de Belgische hulpverleners in Turkije is “onder controle”. Dat zegt de plaatselijke verantwoordelijke van B-FAST. Oostenrijkse en Duitse hulpverleners schortten hun operaties in het door een aardbeving getroffen Turkije tijdelijk op, zo meldden ze zaterdag. Er was sprake van veiligheidsrisico’s en geweld. Steeds meer Turken zijn woedend door het groeiende gebrek aan water en levensmiddelen.

12 februari