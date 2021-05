Tienduizenden Brazilianen demonstreren tegen president Bolsonaro

In het centrum van Rio de Janeiro waren ongeveer 10.000 mensen met mondmaskers op de been. Sommigen riepen leuzen zoals “Bolsonaro moordenaar” of “Bolsonaro is gevaarlijker dan het virus”. Ook in andere steden waren soortgelijke demonstraties tegen de Braziliaanse president.

Aan het begin van de pandemie deed de rechts-populistische president Covid-19 af als “een griepje”. Ook bleef hij zich verzetten tegen coronamaatregelen zoals thuisblijven en het dragen van mondkapjes. Een van de thema’s van de demonstraties van zaterdag was hoeveel levens gered hadden kunnen worden als Bolsonaro eerder was begonnen met de vaccinatiecampagne in het land.

Volledig scherm De straten van Rio stroomden vol met demonstranten. © AP

“Genoeg is genoeg”

“We moeten deze regering stoppen. We moeten zeggen ‘genoeg is genoeg’”, aldus zakenman Omar Silveira tegen een verslaggever van het Franse persbureau AFP tijdens de bijeenkomst in Rio. Over Bolsonaro zei hij: “Hij is een moordenaar, een psychopaat. Hij heeft geen gevoelens. Hij voelt niet, zoals wij. Hij ziet in niet welke ramp hij heeft veroorzaakt ”

Demonstranten vielen Bolsonaro ook aan op zijn racisme, het toestaan ​​van ontbossing in het Amazonegebied en de inbeslagname van land van inheemse volkeren. In april bleek dat in een maand een recordoppervlakte van 580 vierkante kilometer werd ontbost, dat is bijna drie keer de stad Antwerpen.

Volledig scherm Sommige demonstranten vinden het ‘Bolsovirus’ gevaarlijker dan het coronavirus. © REUTERS

Zaterdag werden bijeenkomsten gehouden in andere grote steden zoals de hoofdstad Brasilia, Salvador in het noordoosten en Belo Horizonte in het zuidoosten. In Brasilia was de grootste demonstratie sinds het begin van de pandemie. Mensen trokken op naar het congresgebouw waar een senaatscommissie onderzoek doet naar de manier waarop Bolsonaro de gezondheidscrisis aanpakt.

De afgelopen twee weekenden hielden supporters van Bolsonaro op verzoek van de president demonstraties om hem te ondersteunen. Zijn populariteit is inmiddels tot een dieptepunt gedaald, ruim een jaar voordat zijn termijn als president eindigt. Voormalig president Ignacio ‘Lula’ Da Silva, de populairste leider van links Brazilië, lijkt gebrand op een comeback.

Volledig scherm Een groot namaakhoofd van president Jair Bolsonaro werd later door de demonstranten in brand gestoken. © EPA

