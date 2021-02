Tienduizenden betogers op straat tegen militaire coup in Myanmar

“Duitse wetenschap­pers moesten coronage­vaar aandikken om bij burgers begrip te kweken voor harde maatrege­len”

11 februari In Duitsland is opschudding ontstaan over de manier waarop het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken en enkele wetenschappers hebben samengewerkt om de publieke opinie te beïnvloeden. De angst voor corona moest vergroot worden zodat burgers ingrijpende maatregelen makkelijker zouden slikken. Dat blijkt uit ‘geheim’ mailverkeer waarop Die Welt na een lange juridische strijd de hand kon leggen.