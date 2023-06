Tienduizenden betogen in Servië "tegen het geweld”

Rusland zet ook tieners in om Poetins propaganda te versprei­den

Met het doel om de volledige controle te krijgen over de Donbas en het zuiden van Oekraïne, stuurt Rusland ook vanuit bezette Oekraïense regio’s propaganda de wereld in. Om het personeelstekort in die propagandamachine op te lossen, worden zelfs tieners aangenomen als ‘oorlogsjournalisten’.