Tienduizend nertsen op weg naar Denemarken voor heropstart fokkerijen na massale slachting tijdens coronacrisis

De Deense premier Mette Frederiksen had in november 2020 aangekondigd dat alle nertsen in Denemarken - zowat 13,5 miljoen - gedood zouden worden. De reden voor die radicale beslissing was dat het coronavirus in de dieren gemuteerd was en op de mens was overgegaan. Nadien bleek dat er geen rechtsgrond was voor die beslissing. Een onafhankelijke commissie gaf in een rapport kritiek op de premier en de Deense regering.