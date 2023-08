Tienduizend geëvacueerden teruggekeerd naar hun woning op Tenerife

Brug in India begeeft het: al zeventien doden, meerdere mensen gewond en vermist

Er zijn minstens zeventien doden gevallen bij de instorting van een brug in het noordoosten van India. De brug, gelegen in de stad Sairang in de staat Mizoram, was onder constructie. Er zouden meerdere gewonden zijn en verschillende mensen zijn vermist. De reddingswerken zijn momenteel nog volop aan de gang.