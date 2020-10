Tien jaar na de redding van de Chileense mijnwerkers: "De wereld is ons vergeten”

Meer dan 40 Europese Parlements­le­den bestempe­len Huawei als “hoogrisi­co­le­ve­ran­cier” van 5G

8:54 Een veertigtal prominente leden van het Europees Parlement beschouwen de Chinese 5G-leveranciers Huawei en ZTE als “risicovolle” bedrijven die de netwerkbeveiliging in Europa kunnen bedreigen. Dat schrijven ze in een brief gericht aan alle telecomministers en aan hoge ambtenaren van de Europese Commissie. Het is voor het eerst dat de Chinese firma’s bij naam genoemd worden. Politico kon de brief inkijken.