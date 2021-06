Tien jaar cel voor hoofdbeschuldigde aanslag op politie op Champs-Élysées

Amerikaan doodde z’n vrouw in 1977 en is nu 44 jaar later gearres­teerd

14:01 Na maar liefst 44 jaar is er een doorbraak in de gewelddadige dood van een vrouw in VS-staat Louisiana. De nu 78-jarige Chester Vegas is aangeklaagd voor het neerschieten van zijn echtgenote Diane in 1977. Dat heeft de sheriff van Lafourche Parish zaterdag bekendgemaakt.