Tien jaar cel voor gepensioneerde agent die deelnam aan bestorming Capitool

Oscar Pistorius naar rechter voor vervroegde vrijlating na moord op vriendin

Oscar Pistorius stapt naar de rechter om zijn vervroegde vrijlating af te dwingen. De Zuid-Afrikaanse paralympisch atleet is veroordeeld voor de moord op zijn vriendin Reeva Steenkamp in 2013 en zit een straf van 13 jaar uit. Maar er is onenigheid over de ingangsdatum van die straf.

1 september