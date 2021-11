Tien gewonden bij zware aardbeving in noorden van Peru

Studie: maar liefst 80% van Belgische sportende kinderen krijgt te maken met misbruik

Drie kwart van de kinderen die een sport beoefenden, werden het slachtoffer van psychologisch of lichamelijk misbruik. Jongens liepen een grotere kans om een doelwit te worden dan meisjes. Dat blijkt uit een onderzoek met meer dan 10.000 bevraagden in zes Europese landen, dat zaterdag gepubliceerd is. In België lijkt het misbruik - bij 80 procent van de bevraagden - het vaakst voor te komen.

