Tien doden, onder wie vijf kinderen, bij zware brand in Lyon: “Ik hoorde ze schreeuwen”

FrankrijkIn de Franse stad Lyon, in het zuidoosten van het land, zijn vanochtend tien mensen, onder wie vijf kinderen, om het leven gekomen bij een grote brand. Die vond plaats in de wijk Vaulx-en-Velin. Het vuur brak uit in de nacht van donderdag op vrijdag rond 03.10 uur. Vier slachtoffers zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Elf anderen, onder wie twee brandweerlieden, raakten lichtgewond.

De brandweer arriveerde rond 03.25 uur bij het gebouw van zeven verdiepingen in de Chemin des Barques in de Franse stad. Zo’n 170 brandweerlieden en 65 brandweerwagens werden ingezet om de vlammen te bestrijden. Het vuur is ondertussen gedoofd, zo meldt de prefectuur via Twitter.

Er is een veiligheidsperimeter ingesteld en het ‘Novi’-plan, het Franse noodplan in geval van een incident met een groot aantal slachtoffers, is van kracht. Wat de brand heeft veroorzaakt, is voorlopig nog niet bekend. Een onderzoek is geopend naar de precieze omstandigheden.

Kinderen tussen 3 en 15 jaar

De vijf kinderen die zijn omgekomen bij de brand hadden een leeftijd tussen 3 en 15 jaar, bevestigt de Franse minister van Binnenlandse zaken Gérald Darmanin, die van plan is om zo snel mogelijk ter plaatse te komen. “Het is uiteraard een schok, de tol is extreem hoog”, reageerde hij. De minister vergaderde naar eigen zeggen de hele nacht met de Franse president Emmanuel Macron over de brand.

“Ik hoorde kinderen schreeuwen”

Een buurtbewoner vertelt aan BFMTV hoe de brand hem wakker maakte. “Ik hoorde kinderen schreeuwen. Toen we de ramen opendeden, zagen we rook naar buiten komen en dus gingen we naar beneden”, legt de man uit. “Enkele buren kwamen aangelopen met een ladder en we slaagden erin om een aantal mensen die op de eerste verdieping wonen, aan de kant van de tuin, naar de tweede ingang te evacueren.”

Ook een andere bewoner werd gealarmeerd door luid geschreeuw. “Een vader riep ‘Mijn kinderen! Red mijn kinderen! Help ze!’”, klinkt het. “Het is een drama, ik sta te trillen op mijn benen”, aldus de man.

