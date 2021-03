Tien doden, onder wie agent, bij schietpartij in supermarkt in Colorado

Nederland Topcrimi­neel Ridouan Taghi bij start van zijn proces: “Ik heb nog niks te melden”

22 maart In Nederland is maandag de inhoudelijke behandeling begonnen van het grote liquidatieproces Marengo. Hoofdverdachte Ridouan Taghi (43) maakte voor het eerst zijn opwachting in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. “Vooralsnog heb ik nog niks te melden”, zei hij vanmorgen in de rechtbank. Ook tijdens eerdere verhoren met de politie blonk hij vooral uit in zwijgen.