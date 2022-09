Tien doden en zeker vijftien gewonden bij reeks steekpartijen in Canada, twee verdachten nog steeds op de vlucht

In de Canadese provincie Saskatchewan zijn zeker tien mensen omgekomen en vijftien anderen gewond geraakt bij een reeks steekpartijen op meerdere plaatsen. De politie heeft al twee verdachten aangeduid, maar voert momenteel een grootschalige klopjacht naar hen. De twee mannen, allebei dertigers, zouden gevlucht zijn in een zwarte Nissan en werden voor het laatst gezien in de stad Regina.

De verdachten zijn de 31-jarige Damien Sanderson en de 30-jarige Myles Sanderson. De twee zouden gevlucht zijn in een zwarte Nissan Rogue met de nummerplaat ‘119 MPI’, al zou het volgens de politie kunnen dat het duo ondertussen van voertuig is gewisseld. De politie waarschuwt dat de mannen “gewapend en gevaarlijk” kunnen zijn en roept inwoners van de provincie Saskatchewan en de buurprovincies Alberta en Manitoba op om waakzaam te zijn.

De verdachten zijn zondagmiddag lokale tijd voor het laatst gesignaleerd in Regina, de provinciehoofdstad die meer dan 300 kilometer ten zuiden van de misdaadplekken ligt. De zoektocht is nu uitgebreid naar Alberta en Manitoba, een uitgestrekte regio die ongeveer even groot is als de helft van Europa.

Over een mogelijk motief van de verdachten is nog niets bekend. Ook over de onderlinge band tussen de twee mannen, die dezelfde achternaam hebben, is niets bekendgemaakt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dertien plaatsen delict

De steekpartijen gebeurden op dertien verschillende plaatsen, onder meer in de dorpjes James Smith Cree Nation en Weldon. De eerste melding van een steekpartij kwam zondag om 05.40 uur (lokale tijd) binnen bij de politie, snel gevolgd door meldingen van nog een reeks andere steekincidenten. De dodelijke slachtoffers werden op verschillende locaties gevonden. De ‘Royal Canadian Mounted Police’ voert nu onderzoek uit op de plaatsen delict.

In het gebied wonen vooral mensen van inheemse afkomst. James Smith Cree Nation telt zo’n 3.400 inwoners, terwijl Weldon een erg klein dorp met amper 200 inwoners is. In James Smith Cree Nation is momenteel de noodtoestand van kracht.

De aanvallen vormen een van de meest dodelijke gewelddaden uit de geschiedenis van Canada.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Eerste slachtoffers geïdentificeerd

Volgens de politie zouden de aanvallers het specifiek op sommige slachtoffers hebben gemunt, terwijl andere steekpartijen dan weer willekeurig leken. De gezondheidsautoriteiten in Saskatchewan meldden eerder dat meerdere gewonden “in kritieke toestand” verkeren. De politie benadrukt bijgevolg dat het dodentol nog kan oplopen. Sommige lichtgewonde slachtoffers zouden mogelijk zelf naar verschillende ziekenhuizen zijn gegaan voor verzorging. De politie roept hen op contact op te nemen.

Enkele dodelijke slachtoffers zijn reeds geïdentificeerd door inwoners van de regio. Zo vertelde inwoner Michael Brett Burns aan ‘APTN National News’ dat zijn ex Lana Head, de moeder van hun twee dochters, bij de dodelijke slachtoffers is. Ook haar mannelijke partner overleefde de aanval niet. In Weldon zou de 77-jarige weduwnaar Wes Petterson om het leven zijn gekomen.

“Gruwelijk en hartverscheurend”

De Canadese premier Justin Trudeau betuigde zijn medeleven kort na de aanvallen via Twitter. Trudeau noemde de steekpartijen “gruwelijk en hartverscheurend” en bedankte alle betrokken politieagenten en hulpverleners.

Ook de premier van Saskatchewan Scott Moe reageerde op Twitter. “Er zijn geen woorden om de pijn en het verlies dat dit zinloze geweld heeft veroorzaakt te beschrijven. Heel Saskatchewan rouwt mee met de slachtoffers en hun families”, aldus Moe.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.