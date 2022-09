Tien doden en zeker vijftien gewonden bij meerdere steekpartijen in Canada

“Canadese massamoor­de­naar was welgestel­de denturist met obsessie voor politie en een drankpro­bleem”

Gabriel Wortman had als denturist een praktijk in de Canadese provincie Nova Scotia. Maar al sinds zijn schooltijd was hij ook geobsedeerd door alles wat met de politie te maken had. Wortman begon zaterdagavond een twaalf uur durende moordraid, in politietenue en in een fake politiewagen. In een straal van 100 km schoot hij zeker achttien mensen dood. Al dan niet toevallig op 19 april, de dag waarop terrorist Timothy McVeigh 25 jaar geleden een bomaanslag pleegde waarbij 168 doden vielen. Agenten konden Wortman definitief uitschakelen. Hij was 51.

21 april