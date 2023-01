Tien doden en 39 gewonden bij bomaanslag op kerk in Congo

Passagiers­vlieg­tuig met 72 inzitten­den neerge­stort in Nepal: geen Belgen aan boord, dodental loopt nu al op tot 69

In Nepal is een passagiersvliegtuig neergestort vlak voor het zou landen op Pokhara International Airport, een toeristische bestemming in het centrum van het land. Het toestel van Yeti Airlines had 72 mensen aan boord. Volgens Buitenlandse Zaken waren daar geen Belgen bij. De Nepalese burgerluchtvaartautoriteiten spreken intussen van 69 dodelijke slachtoffers. De piloot zou tot op het allerlaatste moment contact hebben gehad met de luchtverkeersleiding, maar zou geen gewag gemaakt hebben van problemen.

16:52