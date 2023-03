Tien doden bij schietpartij in bar in Mexico

Het leven in drugsstaat Mexico (deel 2). Van kwaad naar nog véél erger: “De staat verliest hier elke dag meer terrein”

“We gaan naar Mexicaanse toestanden”, klinkt het nadat in Antwerpen een 11-jarig meisje werd doodgeschoten in de drugsoorlog daar. Maar hoe ziet het leven in Mexico er echt uit? Wat zich in dat land de voorbij jaren heeft afgespeeld, is niet minder dan hallucinant. En het gaat nog steeds van kwaad naar erger. De staat verliest er nog elke dag terrein. Dit is het leven in drugsstaat Mexico.