Tien doden bij gasexplosie in China

Halve finale US Open stilgelegd na protestac­tie op tribune

De halve finale op de US Open tussen tennissters Coco Gauff en Karolína Muchová is donderdagavond onderbroken na een protestactie van anti-fossiele brandstofactivisten. De wedstrijd in het Arthur Ashe Stadium werd in de tweede game van de tweede set stilgelegd nadat drie demonstranten op de bovenste rijen van de tribune leuzen als “beëindig fossiele brandstoffen” begonnen te scanderen.