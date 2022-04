Tien burgers gedood door luchtaanvallen bij Charkiv - Oostenrijkse kanselier op vredesmissie naar Poetin

De Britse premier Boris Johnson is zaterdag naar Kiev gereisd om daar rechtstreeks te praten met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Na de ontmoeting maakte Downing Street bekend dat het Verenigd Koninkrijk 120 pantserwagens en nieuwe antischeepsraketsystemen naar Oekraïne zal sturen om het land te helpen in zijn strijd tegen de Russische invasie. Op een donorconferentie in Polen is internationaal ruim 10 miljard euro toegezegd om vluchtelingen uit het oorlogsgebied te helpen. Ons land voorziet 800 miljoen euro, zo verklaarde premier Alexander De Croo in een videoboodschap. Herlees alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne van zondag 10 april hier.