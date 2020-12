Tien bergbeklimmers omgekomen in zware sneeuwstorm Iran, meerdere klimmers nog vermist

Kans op succesvol­le beklimming van Mount Everest verdubbeld, maar kans op overlijden blijft even groot

28 augustus Van plan om de Mount Everest, ’s werelds hoogste berg, te bedwingen? Dan heb je dubbel zoveel kans op succes in vergelijking met vijftien jaar geleden. Tot zover het goede nieuws, want de kans dat je de klim niet overleeft is nog steeds even groot. Dat concluderen onderzoekers in het vakblad PLOS ONE.