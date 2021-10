Tien ambassadeurs in Turkije persona non grata verklaard: “Ze moeten weg als ze ons niet meer kunnen begrijpen”

Zweden Greta Thunberg en internatio­na­le activisten betogen op klimaat­mars in Stockholm

22 oktober In Zweden hebben Greta Thunberg en tal van activisten geprotesteerd voor een ambitieuzer klimaatbeleid. Klimaatactivisten uit zwaar getroffen landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika sloten zich aan bij de protestmars in Thunbergs thuisstad Stockholm. Over enkele dagen zakken ze af naar Schotland, waar binnen iets meer dan een week de klimaattop (COP26) van de Verenigde Naties zal plaatsvinden.