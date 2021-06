Tiananmenmuseum in Hongkong moet sluiten enkele dagen voor jaarlijkse herdenking

Een museum in Hongkong over het bloedbad op het Tiananmenplein moet sinds woensdag de deuren sluiten. Vrijdag is de jaarlijkse herdenking van het bloedige optreden van de ordediensten tegen het protest.

Het 4 junimuseum moet tijdelijk sluiten omdat de regering beweert dat het niet over de juiste vergunning beschikt. De Alliantie in Hongkong voor Patriottische Democratische Bewegingen van China (HKA), die het museum uitbaat, zegt dat ze de afgelopen tien jaar geen enkel probleem heeft gehad met vergunningen en dat deze beslissing hoogstwaarschijnlijk genomen is om politieke redenen.

De secretaris van de HKA Richard Tsoi zei dat het museum het afgelopen decennium verschillende tentoonstellingen heeft georganiseerd maar dat het onlangs moest sluiten door Covid-19. "We openden het museum op 30 mei voor drie dagen en toen kregen we een waarschuwing dat de tentoonstelling toestemming nodig had van het departement Voedsel- en Milieuhygiëne (FEHD)", voegde Tsoi toe.

Tsoi zei dat de groep na het inwinnen van rechtsadvies het gevoel kreeg dat het niet veilig was om open te blijven. Het FEHD had eerder al gezegd dat het de zaak onderzocht nadat het een klacht had ontvangen.



22 jaar geleden

Op 4 juni 1989 drukten de Chinese ordediensten een vredevol protest in Peking hardhandig de kop in. Het totale aantal slachtoffers is tot op de dag van vandaag een raadsel. Schattingen lopen uiteen van enkele honderden tot enkele duizenden.

Vorige week verbood de regering nog een herdenking die normaal gezien jaarlijks plaatsvindt en die duizenden Hongkongers samenbrengt in het Victoriapark. De wake werd voor het tweede jaar op rij verboden om coronaredenen. De politie waarschuwde vrijdag dat iedereen die toch deelneemt aan de herdenking tot vijf jaar cel kan krijgen en iedereen die de herdenking promoot tot een jaar cel.

Volledig scherm Activisten organiseerden vorig jaar toch een wake in het Victoriapark op 4 juni 2020, ondanks een verbod van de overheid. Ook dit jaar mag de wake niet doorgaan. © AFP

