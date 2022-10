Théo was een van de laatsten die Franse Justine (20) levend zag: “Ze was er zeker van dat iemand iets in haar glas had gedaan”

In een interview met de Franse krant ‘Le Figaro’ heeft een vriend van Justine Vayrac, de 20-jarige vrouw die in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 oktober vermoord werd door Lucas L., verteld dat Justine enkele uren voor haar dood beweerde dat iemand haar had gedrogeerd. “Ik ben er zeker van dat iemand iets in mijn glas heeft gedaan”, vertrouwde ze toe aan haar vriend Théo. De jonge vrouw werd enkele uren later verkracht en vermoord door Lucas L., die haar lichaam nadien begroef.

Théo was een van de laatste mensen die Justine levend zag in de discotheek La Charrette, in de Franse gemeente Brive-la-Gaillarde. Kort voor haar dood was de 20-jarige vrouw in het gezelschap van hoofdverdachte Lucas L. (21), die haar een glas champagne zou hebben aangeboden. Volgens Théo zei Justine meermaals dat de champagne “een vreemde smaak” had en dat ze haar glas daarom niet wou leegdrinken.

Kort daarna ging Justine een luchtje scheppen omdat ze zich slecht voelde. Théo bevestigt dat Lucas L. zich op dat moment samen met de jonge vrouw aan de uitgang van de discotheek bevond.

Gedrogeerd

Justine moest overgeven en bleef herhalen dat ze “er zeker van was dat iemand iets in haar glas had gedaan”. Lucas L. verzekerde haar dat ze zich geen zorgen moest maken. “Alles wat in je glas zat, heb je nu overgegeven”, zou hij volgens Théo hebben gezegd.

Er worden nog toxicologische tests uitgevoerd om te zien of Justine, die ook moeder van een kind van tweeënhalf jaar oud was, wel degelijk gedrogeerd was.

Lucas L. blijft in voorlopige hechtenis. De twintiger bekende eerder al dat hij Justine meenam naar zijn woning in het dorp Beynat, op zo’n 30 kilometer van Brive-la-Gaillarde, en haar daar verkrachtte en om het leven bracht. Afgelopen vrijdag vond de politie het lichaam van Justine in een bos nabij L.’s woning.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.