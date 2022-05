Thee en overheidfilmpjes: Noord-Korea bestrijdt Covid met schaarse middelen

Met dit leger wil Kim Jong-un het coronavi­rus in Noord-Ko­rea bestrijden

De coronasituatie in Noord-Korea evolueert van kwaad naar erger. 1,7 miljoen Noord-Koreanen hebben sinds eind april last van ‘koorts’. De afgelopen week werden er in Noord-Korea 232.880 nieuwe besmettingen vastgesteld. Zo’n 691.170 Noord-Koreanen zitten momenteel in quarantaine. Daarom zet Kim Jong-un dit leger van militaire artsen in. Zij moeten het coronavirus bestrijden in de hoofdstad Pyongyang.

18 mei