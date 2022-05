The Times: “VK wil bijzondere EU-status Noord-Ierland afschaffen”

Terreurni­veau in Noord-Ier­land voor het eerst in twaalf jaar verlaagd

In Noord-Ierland, een land met een bloedig verleden en een instabiele vrede, is het terreurniveau voor het eerste in twaalf jaar verlaagd. Dat heeft de Britse regering bekendgemaakt. Het niveau is nu “substantieel” in plaats van “ernstig”. Op een schaal van vijf betekent “substantieel” dat een terreurdaad “waarschijnlijk” en niet “hoogst waarschijnlijk” is.

22 maart