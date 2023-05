“The Hill We Climb”, gedicht geschreven voor inauguratie president Biden, verboden lectuur op school in Florida

Update Rust keert terug in Frans dorpje: illegale rave met 30.000 feestvier­ders na vijf dagen afgelopen

De illegale rave in het Franse dorpje Villegongis is gisterenavond, na vijf dagen, ten einde gelopen. Dat melden Franse media. Het techno-evenement begon afgelopen donderdag en bracht in totaal 30.000 mensen op de been.