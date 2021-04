THE EMIRATE DREAM (DEEL 1). Vlaamse ondernemers Bart (30) en Yves (48) trokken naar Dubai: “Autoritair regime? Dit land wordt geleid als een modern bedrijf, ja”

The Duchess in La Mer, een bruisende stadsdeel met 130 winkels, cafés en eetgelegenheden, is het restaurant waar we met Nick Vinckier (30) hebben afgesproken. Drie jaar geleden vestigde hij zich in Dubai waar hij nu aan het hoofd staat van de e-commerce-afdeling van de Chalhoub Group, de grootste luxury retailer in het Midden Oosten. “Ik zoek voor de groep opportuniteiten op het vlak van e-commerce en bouw die vervolgens uit”, vertelt hij. “We zijn er bijvoorbeeld in één jaar in geslaagd om faces.com, de lokale tegenhanger van schoonheidsproductengigant Sephora, te laten groeien van 900.000 dollar omzet per jaar naar 10 miljoen dollar.”