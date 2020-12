“The deal is done”: Verenigd Koninkrijk en Europese Unie sluiten op het nippertje een handelsakkoord

Maar liefst 4,5 jaar na het brexitreferendum is er eindelijk een handelsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. “Aan het einde van succesvolle onderhandelingen voel ik normaal gezien vreugde, nu voel ik voldoening en opluchting”, zo zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. “We hebben de controle teruggenomen", zo reageert de Britse premier Boris Johnson wat later in een persconferentie. “Deze deal betekent nieuwe stabiliteit en nieuwe zekerheid in wat soms een moeilijke relatie geweest is.”

Na enkele uren wachten, is het toch zover: “The deal is done”, zo schrijft Boris Johnson op Twitter. Het duurde langer dan verwacht, want zelfs op het einde van de reeks lange onderhandelingen was visserij een hekelpunt. Zowel de EU als het Verenigd Koninkrijk hebben daar compromissen moeten sluiten. Volgens de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen is het resultaat een “eerlijk en gebalanceerd akkoord met het Verenigd Koninkrijk”. “Het zal de belangen van de EU beschermen, eerlijke concurrentie garanderen en voorspelbaarheid bieden voor onze vissersgemeenschappen. Europa gaat nu verder.” De Britse premier Boris Johnson geeft toe dat het Verenigd Koninkrijk het meeste toegevingen moest doen op vlak van visserij, om uiteindelijk tot een “redelijk” compromis te komen.

“Voor het eerst sinds 1973 zijn we weer een onafhankelijke staat en hebben we de volledige controle over onze wateren", aldus de Britse premier. Johnson vindt dat het akkoord dat voorligt “goed is voor heel Europa”. Voor het Verenigd Koninkrijk is deze deal “de grootste tot nu toe”, en Britse exportbedrijven zullen hierdoor “nog meer zaken kunnen doen met onze Europese vrienden”.

De premier haalde regelmatig aan dat vaak werd gezegd dat het onmogelijk was om een goed akkoord te onderhandelen met de EU, maar dat het hem toch gelukt is. “We hebben de controle terug over elke jota en detail van onze regelgeving op een complete en onbelemmerde manier”.

“Sterke maatregelen en garanties”

Von der Leyen stelde nog tijdens dat er “sterke maatregelen gelden” die kunnen worden genomen als een partij zich niet aan de regels houdt. Na vier jaar komt er sowieso een evaluatie om ervoor te zorgen dat beide partijen zich daadwerkelijk houden aan de regels van de deal. “Er zijn sterke garanties die ervoor zorgen dat beide partijen worden gestimuleerd om vast te houden aan wat ze hebben afgesproken”, zegt ze nog.

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk onderhandelen al sinds maart over een handelsakkoord en andere toekomstige samenwerkingsdomeinen. De tijd drong, want eind dit jaar loopt de overgangsperiode ten einde waarin de Britten deel bleven uitmaken van de Europese douane-unie en interne markt. De grote twistappels waren vooral welke concurrentieregels van de Europese interne markt van kracht blijven voor de Britten en visserijrechten.

Stemming op 30 december

Het Britse parlement komt op 30 december samen om tot slot te stemmen over het akkoord, zo zei Johnson nog. Een brexit zonder akkoord, een zogenaamde no deal, lijkt met dat akkoord afgewend.