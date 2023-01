Thatcher velde meer dan 20 jaar geleden al vernietigend oordeel over Poetin in opnieuw opgedoken video

Ten tijde van de ramp met de Koersk, de Russische onderzeeër die zonk in de Barentszzee, maakte de voormalige Britse premier Margaret Thatcher een inschatting van Vladimir Poetin tijdens de eerste jaren van zijn presidentschap. “Ik keek naar de foto’s van de heer Poetin en probeerde een spoor van menselijkheid te vinden. Maar ik had beter moeten weten.” Het opnieuw opgedoken videofragment is inmiddels viraal gegaan.

Het filmpje werd opgenomen op 20 september 2000 tijdens een toespraak van Thatcher in het Millsaps College in Jackson, in de Amerikaanse staat Mississippi.

Poetin, die in mei 2000 voor het eerst werd ingehuldigd, kreeg kritiek nadat hij zijn vakantie in de Russische stad Sotsji had voortgezet terwijl de crisis met de Koersk zich ontvouwde. De ramp resulteerde in de dood van alle 118 mensen aan boord nadat het schip was gezonken na een reeks explosies tijdens een marineoefening op 12 augustus van dat jaar.

De voormalige Britse premier zei in haar toespraak dat de acties van Poetin aantoonden dat hij een gebrek aan menselijkheid had. “Nu hebben we de nieuwe meneer Poetin. Ik keek naar de foto’s van de heer Poetin en probeerde een spoor van menselijkheid te vinden. Maar ik had na een paar weken beter moeten weten”, onthulde ze.

“ Want weet je wat er gebeurd is? Ze hadden de verschrikkelijke tragedie van de onderzeeër die naar naar de bodem was gezonken. Maar het was heel interessant wat er vervolgens gebeurde. Als er in het Westen een ramp gebeurt, schieten reddingswerkers meteen in actie. Politici komen bij elkaar en bekijken welke hulp er nodig is en hebben ze de juiste hulpmiddelen niet, dan halen ze die elders vandaan. Het zou niet om de duikboot gaan, maar om de mensen die erin zaten”, zei Thatcher.

Maar het Kremlin reageerde anders. “Het was heel opvallend dat de leider van de Sovjet-Unie niet snel handelde. Hij probeerde niemand anders te mobiliseren. We wisten niet of we konden helpen, of waar we eventueel heen moesten met ons kleine onderzeeërs om te helpen. Dat was zeer onthullend. Daar liet Poetin meteen zien wie hij is. Ze waarderen een mensenleven niet op dezelfde manier als wij. En dus kwam alle hulp nogal laat”, legde ze uit.

“En ik ben in één opzicht opgelucht dat de heer Poetin zo veel kritiek kreeg voor wat hij had moeten doen, maar niet deed. En dat toont nogmaals aan dat de Sovjet-Unie en de volkeren van de Sovjet-Unie zich terdege bewust zijn van wat er gedaan zou kunnen worden en dat er veel meer gedaan zou kunnen worden dan nu het geval is.”

