Thalysterrorist op eerste dag van proces: “Ja, het was mijn bedoeling om een aanslag te plegen”

Voor een speciaal assisenhof in Parijs ging deze ochtend het proces van start. Vier mannen zitten in de beklaagdenbank. "U bekent het geheel van de feiten?" vroeg de rechtbankvoorzitter. "Ja, volledig", luidde het korte antwoord van Khazzani.

De rechtbankvoorzitter deed de feiten nogmaals uit de doeken. Op 21 augustus 2015, enkele maanden voor de aanslagen van 13 november in Parijs, opende Khazzani het vuur in de Thalystrein Amsterdam-Parijs. Hij was op die trein gestapt in Brussel en was gewapend met een kalasjnikov en negen volle laders. De toen 26-jarige Marokkaan werd aangestuurd door Abelhamid Abaaoud, de coördinator van de cel van terreurgroep IS die de aanslagen in Frankrijk en België pleegde in 2015 en 2016.

Volledig scherm Mark Moogalian (R) was een van de twee passagiers die gewond raakte. © EPA

Twee passagiers gewond

Khazzani verwondde twee passagiers alvorens hij overmeesterd zou worden door drie Amerikaanse militairen die met vakantie waren. Op die manier werd een bloedbad vermeden. De dader moet zich verantwoorden voor ‘poging tot moorden met een terroristisch opzet’ en ‘terroristische bendevorming’.

De rest van de zittingsdag werd besteed aan de achtergrond van Khazzani. Hij vertelde over zijn jeugd in Marokko, alvorens te emigreren naar Spanje. Begin 2014 vestigde hij zich in Frankrijk en vervolgens België. In mei 2015 vervoegde hij de rangen van Islamitische Staat in Syrië.

Volledig scherm Alek Skarlatos, Spencer Stone en Anthony Sadler waren op het juiste moment op de juiste plaats. Het helfdhaftige trio werd hier in de bloemetjes gezet door de toenmalige Franse president François Hollande. © AP

“Over alles gelogen”

Hier verschilt zijn versie op diverse punten van vorige verklaringen. Nee, hij sliep niet op straat in Brussel voordat hij naar Syrië vertrok. Hij was bij zijn zus, zo zegt hij. "Waarom hij dan eerst gelogen had?" vroeg de voorzitter. "Omdat ik in een andere wereld was, ik heb over alles gelogen”, luidde het antwoord.

Naast Khazzani staan nog drie andere mannen terecht. Bilal Chatra en Mohamed Bakkali zijn naar assisen verwezen voor medeplichtigheid aan poging tot moorden met een terroristisch opzet en terroristische bendevorming. Redouane Sebbar staat enkel voor de tweede aanklacht terecht. Het proces duurt nog tot midden december.